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Возле МИД Украины заметили необычных "гостей": сеть взбудоражило фото

воскресенье, 17 ноября 2019, 14:57
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В центре Киева около здания Министерства иностранных дел очевидцы увидели пасущихся коз.

Об этом сообщает журналист Александр Марущак на своей странице в Facebook.

"Мир чудес под МИД", - прокомментировал он ситуацию и опубликовал фото.

На снимке видно, что животные спокойно разгуливают улицей города. Они взобрались на склон с зеленой зоной и мирно щипают траву.

Это удивило жителей и гостей столицы, так как в центре не так много частных домов, чтобы держать такой скот и выводить его пастись.

Пользователи сети прокомментировали странное событие.

Как ранее сообщал "Апостроф", в мае этого года в центре Киева уже видели, как мужчина посреди улицы пас коз.

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