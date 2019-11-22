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Разворотило стены: появились фото последствий взрыва в центре Киева, снятые внутри подъезда

пятница, 22 ноября 2019, 09:30
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В сети показали последствия взрыва в одной из многоэтажек Киева, по адресу Олеся Гончара, 67.

Соответствующие фото появились в Facebook местной жительницы Маргариты Кузнецовой.

"Вот так выглядит мой подъезд после ночного взрыва. Интересно, к кому обращаться по устранению последствий? В помещении минусовая температура, потому что выбиты стекла", - пишет она.

Жительница подъезда, в котором прогремел взрыв, показала ободранные стены, выбитые окна.

Последствия взрыва на Олеся Гончара в Киеве
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Последствия взрыва на Олеся Гончара в Киеве
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Последствия взрыва на Олеся Гончара в Киеве
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Последствия взрыва на Олеся Гончара в Киеве
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Последствия взрыва на Олеся Гончара в Киеве
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В ночь на пятницу, 22 ноября, в столичной многоэтажке прогремел взрыв. Предварительно, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Что именно взорвалось - пока неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации.

Как сообщал "Апостроф", 19 ноября в Днепре из-за взрыва около жилой многоэтажки погиб мужчина.

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