Просят молиться: появились свежие данные о состоянии пострадавших в ДТП с авто омбудсмена под Киевом

Один из сыновей уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы, который вместе с отцом попал в ДТП под Киевом в воскресенье, 24 ноября, находится в состоянии комы.

Об этом сообщил в Facebook известный волонтер и священник протестантской церкви Сергей Косяк.

"У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь. Друзья просят молиться", - написал он.

Что касается состояния самого Николая Кулебы, то по словам Косяка, "у него травмы разной тяжести...., но в сознании".

Как сообщал "Апостроф", в сети поднялась волна гнева из-за поста заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко про ДТП с участием автомобиля Николая Кулебы.

Кроме того, появились заявления полиции и пострадавшего омбудсмена по факту ДТП.