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Движение остановилось: в Киеве произошел троллейбусный коллапс, видео

понедельник, 25 ноября 2019, 09:19
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В понедельник, 25 ноября, в Киеве произошло ЧП с участием троллейбусов, в результате чего электротранспорт остановился в обе стороны.

Об этом сообщает "Типичный Киев" на странице в Facebook.

"Возле Скаймолла разорваны троллейбусные линии, троллейбусы стоят в обе стороны. Пассажиры идут пешком", - говорится в подписи к фото карты с местом эпицентра ЧП.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как троллейбусы стоят на всей линии. Остановившихся троллейбусов можно насчитать до десяти единиц.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве утром в среду, 31-го января, произошло ЧП в салоне троллейбуса, который двигался по маршруту №42 (от улицы Дегтяревской до станции метро "Лыбедская").

Также в четверг, 26 января, в центре Киева в троллейбусе умер мужчина. Ему внезапно стало плохо.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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