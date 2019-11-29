Наглый водитель в Киеве попал в неожиданную ловушку: видео

В пятницу вечером, 29 ноября, в Киеве водитель попытался объехать затор по трамвайным путям, однако застрял в яме.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на Куреневке, по улице Кирилловской. Застрявший автомобиль стал препятствием также для движения самих трамваев.

"Вот где бы вы еще такое увидели? "Самый умный водитель" решил объехать затор на Куреневке и попал в такую яму, из которой выехать самостоятельно не смог. Ему на помощь пришел трамвай и пассажиры трамвая", – говорится в подписи к видео.

Как ранее сообщал "Апостроф", сеть взбудоражило фото "героя парковки" в Киеве, который 27 ноября перекрыл пешеходам проход на одной из столичных улиц.