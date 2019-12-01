RU  UA  EN

воскресенье, 1 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 декабря

17:57
В США произошла стрельба: много пострадавших
12:54
Жуткое ДТП с автобусом в России: появились видео спасения людей и список пострадавших
12:52
Наряды и курьезы М1 Music Awards-2019: эксклюзивные фото звезд с красной дорожки
11:06
Оказались в смертельной ловушке: появились жуткие детали ДТП с автобусом в России, видео
10:38
В России автобус с десятками людей рухнул с моста в реку: первые данные о жертвах и фото
09:12
Приехал на коне и с оружием: в России мужчина устроил дикую бойню в кафе, видео
07:20
Х-фактор 10: как прошел первый прямой эфир и кто покинул шоу
07:00
Как варить кофе в турке: простые советы и секреты гурмана
02:26
Поклонницу Путина приговорили в Европе к огромному сроку: опубликованы фото
01:32
Годовщина нападения СССР на Финляндию: фото и история снайпера, убившего 700 советских солдат

30 ноября

23:39
В США лютует непогода: озвучен неутешительный прогноз, видео
21:36
Российский Геббельс: топ-пропагандиста Путина мгновенно поймали на лжи, видео
Все новости

Под Киевом ищут пропавшего священника: фото

воскресенье, 01 декабря 2019, 17:31
переглянути новину українською
Фото: Информатор

В субботу, 30 ноября, под Киевом пропал священник.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Правоохранители сообщают, что священник пропал в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово Бородянского района. На поиски мужчины подняли по тревоге правоохранителей региона. Задействованы все подразделения.

Приметы: мужчине 45 лет, спортивного телосложения, рост около 185 сантиметров, темно-русые волосы, глаза серо-зеленые, усы и борода. В момент пропажи, скорее всего, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше нашли украинца, пропавшего без вести в прошлом тысячелетии. 29-летний мужчина уехал на заработки в 1997 году. Поиски мужчины продолжались 15 лет. Известно, что мужчина до исчезновения жил в Ровенской области.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: