Под Киевом ищут пропавшего священника: фото

В субботу, 30 ноября, под Киевом пропал священник.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Правоохранители сообщают, что священник пропал в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово Бородянского района. На поиски мужчины подняли по тревоге правоохранителей региона. Задействованы все подразделения.

Приметы: мужчине 45 лет, спортивного телосложения, рост около 185 сантиметров, темно-русые волосы, глаза серо-зеленые, усы и борода. В момент пропажи, скорее всего, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше нашли украинца, пропавшего без вести в прошлом тысячелетии. 29-летний мужчина уехал на заработки в 1997 году. Поиски мужчины продолжались 15 лет. Известно, что мужчина до исчезновения жил в Ровенской области.