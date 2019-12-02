Под Киевом поймали вооруженную банду, угонявшую элитные авто: фото

В Киевской области полиция задержала автограбителей, которые угоняли элитные автомобили в нескольких городах Украины.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области

.Автопарк злоумышленников вмещал такие автомобили как Jaguar, Lexus, Land Rover и другие.

Полиция провела 15 обысков в Киевской области, Киеве, Полтаве, Львове и других городах Украины, по адресу проживания задержанных и местах для отстоя угнанного транспорта.

В качестве доказательств изъята спецтехника для прописки ключей, приборы для открытия авто, GPS маячки, прочее. Кроме этого, у злоумышленников нашли оружие, патроны и взрывные устройства.

У задержанных изъято и перемещено на штрафплощадку 6 авто.

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