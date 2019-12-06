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Сильный пожар возле метро в Киеве: появились новые жуткие фото и видео

пятница, 06 декабря 2019, 16:35
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Появились подробности сильного пожара на территории одной из фабрик столицы по проспекту Победы, 123.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в 1-этажном металлическом ангаре с угрозой распространения пламени на рядом расположенное офисное здание, из которого бойцы вывели на безопасное расстояние 40 человек.

В 12:32 пожарные локализовали пожар и в 13:03 - ликвидировали на площади 500 кв. м.

Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

Как ранее сообщал "Апостроф", 3 декабря в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке .

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