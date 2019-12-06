Сильный пожар возле метро в Киеве: появились новые жуткие фото и видео

Появились подробности сильного пожара на территории одной из фабрик столицы по проспекту Победы, 123.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в 1-этажном металлическом ангаре с угрозой распространения пламени на рядом расположенное офисное здание, из которого бойцы вывели на безопасное расстояние 40 человек.
В 12:32 пожарные локализовали пожар и в 13:03 - ликвидировали на площади 500 кв. м.
Причина возгорания устанавливается.
Жертв и пострадавших нет.
Как ранее сообщал "Апостроф", 3 декабря в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке .