Сильный пожар возле метро в Киеве: появились новые жуткие фото и видео

Появились подробности сильного пожара на территории одной из фабрик столицы по проспекту Победы, 123.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в 1-этажном металлическом ангаре с угрозой распространения пламени на рядом расположенное офисное здание, из которого бойцы вывели на безопасное расстояние 40 человек.

В 12:32 пожарные локализовали пожар и в 13:03 - ликвидировали на площади 500 кв. м.

Причина возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

Как ранее сообщал "Апостроф", 3 декабря в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке .