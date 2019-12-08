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Путин будет в суде: эксклюзивные фото митинга на Майдане в Киеве

воскресенье, 08 декабря 2019, 16:00
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Фото: Апостроф

В Киеве продолжается акция "Красные линии для Зеленского", которую проводят активисты накануне саммита в "нормандском формате", который состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.

Об этом сообщает корреспондент "Апостроф" с места событий.

На кадрах можно увидеть активистов с плакатами, на которых написаны следующие лозунги: "Путин будет в суде", "Украина – не рояль", "Не ты защищал, не тебе сдавать".

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Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в "нормандском формате, в ходе которой предполагается личное общение украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Подробнее об акции в центре Киева в воскресенье, 8 декабря, читайте в материале "Апострофа": Много флагов и ультиматумы: как проходит митинг на Майдане накануне саммита в Париже, фото и видео.

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