Похищение ребенка в Киеве: что известно о судьбе школьницы на данный момент

Информация о похищении в центре Киева неизвестными 12-летней девочки не подтвердилась, ребенок находится под охраной.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции подтвердили, что во вторник, 10 декабря, около в 15:30 в Шевченковский управления полиции столицы поступило сообщение о том, что на улице Крещатик мужчины посадили ребенка в автомобиль и поехали в неизвестном направлении.

"На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, чтобы проверить полученную информацию. Сотрудники уголовного розыска установили, что ребенка никто не похищал. В школу приехали водитель и охранник семьи и забрали девочку, чтобы отвезти ее на занятия по плаванию. В настоящее время дети находится с охранником", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 1 декабря в центре Киева обстреляли Range Rover депутата Киевского горсовета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.