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В Киеве молодая мать погибла страшной смертью: опубликованы фото с места

суббота, 14 декабря 2019, 20:10
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В ночь на субботу, 14 декабря, в Киеве из окна многоэтажного дома выпрыгнула 30-летняя женщина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

К моменту, когда прибыли врачи, женщина уже была мертва. Трагедия произошла по адресу проспект Валерия Лобановского, 96.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 03:50. По информации правоохранителей, смерть наступила в результате падения из окна квартиры на десятом этаже. Там со своей семьей проживала женщина.

У погибшей остался маленький ребенок.

Подробности и причины поступка молодой матери выясняются.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 7 декабря покончил жизнь самоубийством бывший боец 2-го батальона 95-й бригады ВСУ, Народный Герой, Игорь Волынец.

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