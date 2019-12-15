Вырубил с одного удара: в Киеве школьницы устроили пьяный дебош в ТРЦ

В столичном торговом центре "Аркадия" на выходе из супермаркета "Сильпо" у группы девушек-подростков случился инцидент с охраной, дошло до рукоприкладства.

Соответствующее видео опубликовано в группе Police Control Ukraine в Facebook.

В ходе инцидента девушки провоцировали охранника торгового зала на конфликт, пытались завязать драку и матерились. Когда их начали снимать на видео, школьницы отреагировали бранью.

"В Киеве подростки решили показать, какие они "крутые"", - говорится в комментарии к видео.

Инцидент произошел в ТЦ Аркадия, который находится возле Индустриального моста.

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Как сообщал "Апостроф", в городе Ирпень под Киевом две несовершеннолетних девушки играли на железнодорожных путях и ложились на землю прямо перед поездом.