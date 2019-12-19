Требуют вернуть деньги: под НБУ люди с флагами "Динамо" устроили акцию протеста, фото

19 декабря под стенами НБУ митингующие с флагами "Динамо" устроили акцию протеста.

Об этом сообщает "Апостроф".

Митингующие требуют вернуть деньги "Динамо", зависшие на оффшорных счетах президента клуба Игоря Суркиса. Скандируют "Динамо" и "Верните деньги Динамо".

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Напомним, что ранее немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал о том, что УЕФА за 15 лет перечислил около 380 млн евро для Федерации футбола Украины на счета оффшорной компании президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса. Деньги УЕФА перечислялись на тот же счет, с которого сотрудникам "Динамо" выплачивалась зарплата. Всего УЕФА провел платежи с 2002 по 2008 год на сумму 50 млн швейцарских франков и еще около 400 платежей в период с 2006 по 2016 год на общую сумму 338,6 млн евро.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада поддержала решение о создании временной комиссии, которая будет расследовать возможные нарушения законодательства председателем Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко.