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Водитель уснул за рулем: в сеть попало видео жуткого ДТП с фурой в Киеве

понедельник, 23 декабря 2019, 16:16
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В сети опубликовали видео момента ДТП в Киеве, в понедельник, 23 декабря, где столкнулись две легковушки и фура.

Его опубликовал "Киев оперативный".

"Водитель фуры уснул за рулем и, после столкновения на дороге, попал в занос и снес легковую машину", - говорится в подписи к кадрам.

Уточняется, что к счастью, никто не пострадал.

"Водитель белого Hyundai оказался в нескольких сантиметрах от столкновения и вовремя отскочил", - добавляют журналисты.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия возле станции метро "Днепр" в Киеве.

Также, напомним, что в ночь на 22 декабря в Киеве произошло серьезное ДТП с опрокидыванием, в котором пострадала семья.

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