В Киеве водитель поставил рекорд содержания алкоголя в крови: опубликованы фото

В Киеве пьяный курьер на мопеде устроил ДТП и установил рекорд, выпив алкоголя настолько много, что показатели спиртного в его крови превысили норму почти в 11 раз.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Telegram, публикуя фото виновника аварии.

Так, на улице Саперно-Слободской, водитель, сидя за рулем мопеда Yamaha, совершил ДТП. Общаясь с мужчиной, патрульные заметили у последнего явные признаки алкогольного опьянения.

"Полицейские предложить мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, гражданин согласился. Результат - 2,18 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 11 раз", - отметили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяная женщина-"рекордсменка", скрываясь с места ДТП, протаранила маршрутку.