Журналистка рассказала, как рейдеры Микитася пытаются получить средства "Киевметростроя"

Рейдеры находящегося под арестом экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася пытаются получить доступ к 1,9 млрд гривен на счетах ПАО "Киевметрострой" через теневого нотариуса.

Об этом сообщила журналистка Светлана Крюкова в Facebook, передает "Обозреватель".

"Скандальчик назревает. Известный спонсор сетки Порошенко, опальный застройщик Микитась через черных нотариусов поменял руководителей "Киевметрострой". В данный момент пытается получить доступ к счету, на котором находится 1,9 млрд грн – средства, предназначенные на строительство метро на Виноградарь", – возмутилась Крюкова.

Она призвала распространить информацию, чтобы рейдеры не успели украсть у киевлян эти деньги.

"Просьба к киевлянам – перешлите сообщение Кличко. И Зеленскому – пусть позовет на ковер заместителя главы офиса Трофимова, который обласкал Микитася, и задаст ему вопрос: что в стране происходит?", – предложила журналист.

Она также указала имя одного из "черных нотариусов", которые провели незаконную операцию.

"Последний вопрос к министру юстиции, который любит в ботинках забираться на стол. Так, а что там с черными нотариусами?.. На случай, если в стране появится власть, имя черного нотариуса. 26.12.19 частный нотариус Обуховского районного нотариального округа Головкин Я. В. провел государственную регистрацию ПАО "Киевметрострой" по смене руководителя Кобиля Василия Петровича на Метелицу Александра Николаевича", – процитировала Светлана Крюкова.

17 декабря рейдеры скандального экс-руководителя "Укрбуда" Микитася провели фиктивное собрание наблюдательного совета "Киевметростроя", где объявили себя новыми руководителям компании. Позже СМИ провели собственное расследование, где выяснили, что все аргументы и заявления рейдеров являются манипулятивными.