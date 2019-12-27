В Киеве таксист устроил ДТП и перекрыл движение трамваев: фото и видео

В пятницу, 27 декабря, в Киеве водитель такси устроил транспортный коллапс, врезавшись в вагон трамвая.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Инцидент произошел около 09:00 на улице Николая Василенко. Volkswagen службы такси не заметил трамвай №15, который двигался по маршруту в сторону станции метро "Берестейская", и влетел в него. В результате ДТП остановилось движение сразу нескольких трамваев.

В такси был водитель и пассажир, вагон также был заполнен людьми. К счастью, ЧП обошлось без серьезных травм. Однако механические повреждения получила машина, которая вошла под борт трамвая.

Отмечают, что на этом месте находится светофор, который загорается красным при приближении трамвая. Предварительно, водитель такси проигнорировал его. Движение трамваев было остановлено, а его пассажирам пришлось идти пешком или пересесть на другой вид транспорта.

Как сообщал "Апостроф", 27 декабря утром на автодороге Львов-Радехов-Луцк близ села Софиевка произошла автомобильная авария.