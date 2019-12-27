RU  UA  EN

пятница, 27 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 декабря

11:48
Покончил с собой бывший муж норвежской принцессы, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах
11:27
Регина Тодоренко рассказала о секрете материнства и поделилась милым фото с сыном
10:54
Неописуемая боль: 61-летняя Мадонна рассказала о проблемах со здоровьем после отмены концерта
10:01
Украинская певица родила первенца в 38 лет: трогательное фото младенца
07:00
Как приготовить дома согревающий грог: пошаговый рецепт и советы
01:15
В Индии наглый слон отобрал у людей еду: появилось интересное видео

26 декабря

23:03
Ученые показали мумию грызуна, жившего в доисторическую эпоху: фото
19:42
В России умерла знаменитая артистка
19:10
Деда Мороза не спасли: в России произошло смертельное ЧП в садике
19:00
Как не переборщить с макияжем на Новый год: 5 плохих примеров
17:59
В России поймали банду ФСБ-шников, убивавших людей "на заказ": видео
17:58
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла: фото
Все новости

В Киеве таксист устроил ДТП и перекрыл движение трамваев: фото и видео

пятница, 27 декабря 2019, 11:40
переглянути новину українською

В пятницу, 27 декабря, в Киеве водитель такси устроил транспортный коллапс, врезавшись в вагон трамвая.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Инцидент произошел около 09:00 на улице Николая Василенко. Volkswagen службы такси не заметил трамвай №15, который двигался по маршруту в сторону станции метро "Берестейская", и влетел в него. В результате ДТП остановилось движение сразу нескольких трамваев.

В такси был водитель и пассажир, вагон также был заполнен людьми. К счастью, ЧП обошлось без серьезных травм. Однако механические повреждения получила машина, которая вошла под борт трамвая.

Отмечают, что на этом месте находится светофор, который загорается красным при приближении трамвая. Предварительно, водитель такси проигнорировал его. Движение трамваев было остановлено, а его пассажирам пришлось идти пешком или пересесть на другой вид транспорта.

Как сообщал "Апостроф", 27 декабря утром на автодороге Львов-Радехов-Луцк близ села Софиевка произошла автомобильная авария.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: