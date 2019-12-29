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В Киеве водитель уснул за рулем и попал в жуткую аварию: фото

воскресенье, 29 декабря 2019, 08:31
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В Киеве на проспекте Глушкова произошло жуткое ДТП из-за того, что водитель уснул за рулем.

Об этом сообщает "Артиль-паблик" в Telegram.

Оказалось, что водитель Toyota Prius, уснул за рулём и допустил столкновение с отбойником. Отбойник пробил машину.

Водитель чудом не получил никаких телесных повреждений.

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Напомним, что в Киеве на мосту Патона произошла серьезная авария, в результате которой трое человек получили травмы.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 24 декабря,на Столичном шоссе в Киеве столкнулись два автомобиля: один человек погиб.Трагедия произошла около 19:30 в районе Чапаевки. Автомобиль Hyundai по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и на скорости врезался в Opel. Оба автомобиля получили сильные повреждения.

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