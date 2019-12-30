RU  UA  EN

понедельник, 30 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 декабря

22:07
Стало известно о новой наглой провокации ФСБ на границе с Крымом
21:39
Появился график работы супермаркетов и ТРЦ в Киеве в Новый год
20:37
Жаба взяла свое: в сети возмущены фееричным "подвигом" "героя парковки" в Киеве
19:58
Служат плечом к плечу: волонтеры рассказали трогательную историю о бойцах ВСУ
19:45
Пикап Tesla Cybertruck сняли в новом клипе Трэвиса Скотта - рэпчика от Илона Маска фаны не дождались
19:41
"Укрзализныця" заключила удачный контракт под Новый год: первые подробности
19:00
Что не стоит подавать на новогодний стол: 10 блюд, которыми не удивишь
18:59
Активизировались снайперы: стало известно о новых "потерях" ВСУ на Донбассе
18:19
В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик": названа причина
17:58
В Киеве нетрезвый мужчина напал на копа: фото с места ЧП
17:18
"Щедрик" Леонтовича должен стать нематериальным наследием ЮНЕСКО - Герман Макаренко
17:10
Не вернулась из школы: под Николаевом педофил жестоко поиздевался над школьницей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появился график работы супермаркетов и ТРЦ в Киеве в Новый год

понедельник, 30 декабря 2019, 21:39
переглянути новину українською

Стало известно, как будут работать супермаркеты и торговые центры в Киеве 31 декабря и 1 января.

Как сообщает "Апостроф", со ссылкой на "Информатор", большинство торговых точек изменили свой график работы в связи с празднованием Нового года в Украине.

Gulliver — 31 декабря — с 10:00 до 21:00 (кинотеатр — до 22:00) 1 января — с 12:00 до 22:00 (кинотеатр — до 02:00)

Lavina Mall — 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00

Ocean Plaza — 31 декабря с 10:00 до 22:00, 1 января — с 12:00 до 22:00

DreamTown — 31 декабря с 10:00 до 21:00, 1 января — с 11:00 до 22:00

Метроград — 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января — выходной (кроме -2 этажа)

GLOBUS — 31 декабря с 10:00 до 22:00, фудкорты до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00

Проспект — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — с 14:00 до 22:00

Art Mall — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — выходной

Sky Mall — 31 декабря — с 10:00 до 20:00, NOVUS — с 8:00 до 22:00, 1 января — с 11:00 до 22:00, NOVUS — с 10:00 до 23:00

Променада — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — выходной

Атмосфера — 31 декабря с 10:00 до 17:00, 1 января — выходной;

River Mall — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — 12:00-22:00

Blockbuster — 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 22:00

Cosmopolite — 31 декабря с 10:00 до 21:00, 1 января — с 12:00 до 22:00

Ашан возле станции метро "Черниговская" — 31 декабря с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной

Ашан возле станции метро "Почайна" — 31 декабря с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной

Ашан на "Лыбедской" — 31 декабря с 8:00 до 21:00, 1 января — с 12:00-22:00

Ашан на Сосниных — 31 декабря с 8:00 до 19:00, 1 января — выходной

Ашан на Беличах — 31 декабря с 8:00 до 19:00, 1 января — выходной

Сильпо — 31 декабря — в обычном режиме, 1 января — не круглосуточные магазины — с 09:00. Магазины, которые работают круглосуточно, будут работать в обычном режиме

Novus — 31 декабря с 8:00 до 22:00, 1 января с 10:00 до 23:00

Fozzi — 31 декабря с 8:00 до 20:00, 1 января 12:00 до 23:00

Мегамаркет — 31 декабря — до 22:00, 1 января 12:00 до 23:00

МЕТRО — 31 декабря — до 21:30, 1 января — выходной

Велика Кишеня — магазины сети будут работать в своем обычном графике

АТБ — 31 декабря — до 22:00, 1 января с 10:00 — 22:00

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, до скольких будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: