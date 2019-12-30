Появился график работы супермаркетов и ТРЦ в Киеве в Новый год

Стало известно, как будут работать супермаркеты и торговые центры в Киеве 31 декабря и 1 января.

Как сообщает "Апостроф", со ссылкой на "Информатор", большинство торговых точек изменили свой график работы в связи с празднованием Нового года в Украине.

Gulliver — 31 декабря — с 10:00 до 21:00 (кинотеатр — до 22:00) 1 января — с 12:00 до 22:00 (кинотеатр — до 02:00)

Lavina Mall — 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00

Ocean Plaza — 31 декабря с 10:00 до 22:00, 1 января — с 12:00 до 22:00

DreamTown — 31 декабря с 10:00 до 21:00, 1 января — с 11:00 до 22:00

Метроград — 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января — выходной (кроме -2 этажа)

GLOBUS — 31 декабря с 10:00 до 22:00, фудкорты до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00

Проспект — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — с 14:00 до 22:00

Art Mall — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — выходной

Sky Mall — 31 декабря — с 10:00 до 20:00, NOVUS — с 8:00 до 22:00, 1 января — с 11:00 до 22:00, NOVUS — с 10:00 до 23:00

Променада — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — выходной

Атмосфера — 31 декабря с 10:00 до 17:00, 1 января — выходной;

River Mall — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — 12:00-22:00

Blockbuster — 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 22:00

Cosmopolite — 31 декабря с 10:00 до 21:00, 1 января — с 12:00 до 22:00

Ашан возле станции метро "Черниговская" — 31 декабря с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной

Ашан возле станции метро "Почайна" — 31 декабря с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной

Ашан на "Лыбедской" — 31 декабря с 8:00 до 21:00, 1 января — с 12:00-22:00

Ашан на Сосниных — 31 декабря с 8:00 до 19:00, 1 января — выходной

Ашан на Беличах — 31 декабря с 8:00 до 19:00, 1 января — выходной

Сильпо — 31 декабря — в обычном режиме, 1 января — не круглосуточные магазины — с 09:00. Магазины, которые работают круглосуточно, будут работать в обычном режиме

Novus — 31 декабря с 8:00 до 22:00, 1 января с 10:00 до 23:00

Fozzi — 31 декабря с 8:00 до 20:00, 1 января 12:00 до 23:00

Мегамаркет — 31 декабря — до 22:00, 1 января 12:00 до 23:00

МЕТRО — 31 декабря — до 21:30, 1 января — выходной

Велика Кишеня — магазины сети будут работать в своем обычном графике

АТБ — 31 декабря — до 22:00, 1 января с 10:00 — 22:00

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, до скольких будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь.