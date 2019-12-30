Появился график работы супермаркетов и ТРЦ в Киеве в Новый год

Стало известно, как будут работать супермаркеты и торговые центры в Киеве 31 декабря и 1 января.
Как сообщает "Апостроф", со ссылкой на "Информатор", большинство торговых точек изменили свой график работы в связи с празднованием Нового года в Украине.
Gulliver — 31 декабря — с 10:00 до 21:00 (кинотеатр — до 22:00) 1 января — с 12:00 до 22:00 (кинотеатр — до 02:00)
Lavina Mall — 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00
Ocean Plaza — 31 декабря с 10:00 до 22:00, 1 января — с 12:00 до 22:00
DreamTown — 31 декабря с 10:00 до 21:00, 1 января — с 11:00 до 22:00
Метроград — 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января — выходной (кроме -2 этажа)
GLOBUS — 31 декабря с 10:00 до 22:00, фудкорты до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00
Проспект — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — с 14:00 до 22:00
Art Mall — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — выходной
Sky Mall — 31 декабря — с 10:00 до 20:00, NOVUS — с 8:00 до 22:00, 1 января — с 11:00 до 22:00, NOVUS — с 10:00 до 23:00
Променада — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — выходной
Атмосфера — 31 декабря с 10:00 до 17:00, 1 января — выходной;
River Mall — 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — 12:00-22:00
Blockbuster — 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 22:00
Cosmopolite — 31 декабря с 10:00 до 21:00, 1 января — с 12:00 до 22:00
Ашан возле станции метро "Черниговская" — 31 декабря с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной
Ашан возле станции метро "Почайна" — 31 декабря с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной
Ашан на "Лыбедской" — 31 декабря с 8:00 до 21:00, 1 января — с 12:00-22:00
Ашан на Сосниных — 31 декабря с 8:00 до 19:00, 1 января — выходной
Ашан на Беличах — 31 декабря с 8:00 до 19:00, 1 января — выходной
Сильпо — 31 декабря — в обычном режиме, 1 января — не круглосуточные магазины — с 09:00. Магазины, которые работают круглосуточно, будут работать в обычном режиме
Novus — 31 декабря с 8:00 до 22:00, 1 января с 10:00 до 23:00
Fozzi — 31 декабря с 8:00 до 20:00, 1 января 12:00 до 23:00
Мегамаркет — 31 декабря — до 22:00, 1 января 12:00 до 23:00
МЕТRО — 31 декабря — до 21:30, 1 января — выходной
Велика Кишеня — магазины сети будут работать в своем обычном графике
АТБ — 31 декабря — до 22:00, 1 января с 10:00 — 22:00
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, до скольких будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь.