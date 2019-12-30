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В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик": названа причина

понедельник, 30 декабря 2019, 18:19
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В понедельник, 30 декабря, в Киеве неизвестный сообщил о минировании двух станций метро.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в Twitter.

"Станция "Крещатик" + пересадка на "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пока продолжается проверка, пассажиры киевского метро временно будут испытывать неудобства. Информацию о времени открытия станции в Киевском метрополитене обещают сообщить после того, как ее проверят специалисты.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 10 декабря, из здания столичной мэрии на улице Крещатик, 36 эвакуировали всех сотрудников и посетителей из-за сообщения о минировании. Опасных предметов тогда обнаружено не было.

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