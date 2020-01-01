В Киеве пьяный нарушитель ПДД устроил дебош на дороге: фото

Вечером в понедельник, 30 декабря, в Киеве пьяный водитель остановил троллейбус с пассажирами из-за того, что его не пропустили на дороге.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный".

По словам свидетеля происшествия, водитель был явно нетрезв. Он подрезал и остановил троллейбус, после чего начал с нецензурной бранью говорить, что его якобы "где-то кто-то не пропустил".

Пассажиры троллейбуса вызвали полицию. В это время девушка пьяного водителя пересела за руль и отогнала автомобиль.

Когда у водителя потребовали документы для составления протокола, он с девушкой пытался сбежать, однако был задержан.

Как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 29 декабря, в Борисполе Киевской области произошла дорожная авария: водитель на скорости не справился с маневрированием на дороге и вылетел на обочину.