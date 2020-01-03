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Под Киевом произошло опасное ДТП с переворотом: фото и видео

пятница, 03 января 2020, 19:31
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В пятницу, 3 января, под Киевом на Житомирской трассе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых перевернулся на крышу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

В 13:20 на дороге столкнулись машины марки Skoda Fabia, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Galant и Mercedes Sprinter. По словам полицейских, все участники ДТП ехали в сторону Киева.

Вблизи населенного пункта Березовка Hyundai и Mitsubishi остановились перед пешеходным переходом. В этот момент в Santa Fe врезалась Skoda и от удара она улетала на соседнюю полосу, где врезалась в Mercedes. После чего Fabia перевернулась на крышу и упала прямо на Mitsubishi.

В результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП в сторону Киева образовалась пробка. Во время оформления материалов патрульные регулировали движение, так как поврежденные автомобили заняли несколько рядов.

Как сообщал "Апостроф", в новогоднюю ночь водитель Nissan Juke устроил дрифт на улице Степана Бандеры и врезался в фонарный столб.

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