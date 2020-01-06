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Полиция сделала заявление о задержании подозреваемых в убийстве девушек в центре Киева

понедельник, 06 января 2020, 12:52
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В полиции заявили о задержании подозреваемых в зверском двойном убийстве девушек на Подоле в Киеве, тела которых нашли в шкафу арендованной квартиры.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий.

Двойное убийство произошло 4 января на ул. Кирилловской в Киеве. В квартире хозяйка обнаружила тела двух девушек с признаками насильницькои смерти. В совершении двойного убийства столичная полиция обоснованно подозревает двух человек.

Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украини.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии двух девушек, тела которых были найдены связанными в арендованной квартире в Киеве .

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