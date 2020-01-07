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В Киеве воры отличились кражей у детдомовцев на глазах у прохожих: видео

вторник, 07 января 2020, 00:21
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В Киеве заметили парочку заметно выпивших людей, которые посреди дня решили своровать вещи из бокса, который установили для нужд детдомовцев.

Как сообщает в социальных сетях паблик "Х*евый Киев", инцидент произошел на улице Драгоманова.

На опубликованном видео видно, как мужчина помогает своей спутнице забраться на бокс с вещами, откуда она благополучно украла детские сапоги. Интересно, что после этого она с трудом слезла с бокса.

После этого пошатываясь парочка забрала свои вещи и как ни в чем не бывало покинула место "преступления".

Напомним, что 4 января вечером в Одессе неизвестный злоумышленник обокрал магазин дронов DJI ODESA, который расположен по улице Ришельевская, 17.

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