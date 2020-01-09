Посреди Киева разгуливал лось: в сети показали необычное фото

В Киеве возле возле станции метро Демеевская, на проспекте Науки, заметили дикого лося.

Об этом сообщает "Киев сейчас" в Telegram.

"Ничего необычного, просто лось гуляет по пр. Науки в Киеве. Его, кстати, ищут с начала декабря", - говорится в сообщении.

Лось активно перемещается по украинской столице, из-за чего зоозащитники не могут его поймать и отвезти в столичный зоопарк.

Зоозащитники предпринимали несколько попыток его поймать - но каждый раз он убегал от них.

Напомним, что в Киеве, в охраняемом согласно законодательству Национальном парке Голосеевский, браконьеры устроили охоту на диких животных и активно устанавливают ловушки.