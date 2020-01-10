Трупы в многоэтажке Киева: появились новые подробности и фото

10 января в Киеве в подвале многоэтажки нашли три трупа, которые уже разложились.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Страшную находку сантехник обнаружил около 11:30. Предварительно, полицейские осмотрели тела мужчин. Следов насильственной смерти эксперты не нашли.

Отмечают, что тела уже начали разлагаться - это стало ясно, когда санитары выносили трупы. По словам корреспондента издания, из помещения шел едкий трупный запах.

"Все три тела находились в одном помещении. Возле них лежала еда и алкоголь. Личность двоих мужчин удалось установить на месте. Сколько времени тела пролежали в подвале, причину смерти и правовую квалификацию - определят правоохранители. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

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