RU  UA  EN

суббота, 11 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 января

23:58
Трупы в многоэтажке Киева: появились новые подробности и фото
23:00
Появились детали и фото смертельной аварии с пешеходом-пенсионером в Киеве
22:05
Под Киевом произошло смертельное ДТП с пешеходом: фото с места аварии
21:37
Катастрофа с самолетом МАУ: в СБУ назвали основные версии
21:18
Киев признали "умным": опубликован рейтинг топ-100 городов
20:38
В Киеве в страшной аварии погиб пешеход: видео с места ЧП
20:16
Как самолет МАУ в Иране сбивали ракеты: видеореконструкция катастрофы PS752
19:52
Певица Алена Винницкая рассказала о череде смертей, из-за которой так и не решилась стать мамой
19:47
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: жена пилота рассказала о мистических знаках перед трагедией
19:00
Классика, но креативная: 10 стильных идей маникюра в черно-белых цветах
18:44
Сергей Притула показал милое видео с двухлетней дочкой - такого ми-ми-ми в этом году вы еще не видели
18:41
Снег и животные: в сети показали яркие фото из Чернобыльского заповедника
Все новости

Трупы в многоэтажке Киева: появились новые подробности и фото

пятница, 10 января 2020, 23:58
переглянути новину українською

10 января в Киеве в подвале многоэтажки нашли три трупа, которые уже разложились.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Страшную находку сантехник обнаружил около 11:30. Предварительно, полицейские осмотрели тела мужчин. Следов насильственной смерти эксперты не нашли.

Отмечают, что тела уже начали разлагаться - это стало ясно, когда санитары выносили трупы. По словам корреспондента издания, из помещения шел едкий трупный запах.

"Все три тела находились в одном помещении. Возле них лежала еда и алкоголь. Личность двоих мужчин удалось установить на месте. Сколько времени тела пролежали в подвале, причину смерти и правовую квалификацию - определят правоохранители. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе женщина забила насмерть скалкой своего бывшего мужа накануне празднования Нового года.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: