В Киеве произошло серьезное коммунальное ЧП, опубликованы фото

14 января в Соломенском районе Киева прорвало трубы теплосети.

Фотографии с места происшествия опубликовали в Facebook-сообществе "Волшебный Киев".

Чрезвычайное происшествие случилось на улице Полевой, неподалеку от Караваевых дач.

Узкая улица, по обеим сторонам которой стоят многоэтажки, оказалась полностью залита кипятком с разорванных труб. Ситуацию ухудшило то, что густой пар мешала пешеходам и водителям авто ориентироваться на местности.

Напомним, что 13 января у станции метро "Лыбидская" прорвало трубу теплосети. Горячая вода затопила торговый центр Ocean Plaza и гипермаркет "Ашан". Люди спасались, бегая по колено в кипятке, а плотная завеса пара только осложняла эвакуацию и ремонтные работы.

Как информировал "Апостроф" ранее, в результате прорыва трубы теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, который произошел в понедельник, 13 января, люди на первом этаже здания буквально бегали в кипящей воде, пострадали 10 человек.