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Наняли пенсионеров из "Шерифа": в прокуратуре рассказали о хищениях на охране объектов киевских теплосетей

пятница, 17 января 2020, 15:59
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Должностных лиц "Киевтеплоэнерго" подозревают в хищении крайней мере 1,7 миллиона гривен, выделенных на охрану.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

В прошлом году "Киевтеплоэнерго" провело тендер и заключило договор с частной охранной фирмой "Региональный охранный союз". Ее директор Роман Павлюк, который также является заместителем гендиректора холдинга "Шериф", а еще возглавляет более тридцати охранных фирм, входящих в этот холдинг. Именно сотрудники компании "Шериф" оказывали услуги охраны по этому договору.

За охрану около 50 объектов - котельных, насосных станций, теплосетей - "Киевтеплоэнерго" заплатило 40 млн гривен из бюджета.

При этом в штате охранной фирмы официально числилось лишь несколько человек, которые физически не могли обеспечить круглосуточную охрану такого количества объектов. Помимо этого, в прокуратуре обнаружили, что охранять теплосети и котельные должны были "лица, не имеющие соответствующей подготовки, и по состоянию здоровья, в силу преклонного возраста не способные обеспечить профессиональную охрану".

Киевская прокуратура сообщает, что компания не предоставила охранных услуг по крайней мере на 1,7 млн гривен. Проверка законности расходов 40 млн продолжается.

Уголовные дела против директора охранной фирмы и должностного лица "Киевтеплоэнерго", имя которого не называется, возбуждено по двум статьям: ч. 5 ст. 191 - растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах - и ч. 2 ст. 367 - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве регулярно происходят аварии на теплосетях. Так 13 января из-за прорыва трубы на Лыбидской площади провалился асфальт, горячей водой затопило ТРЦ Ocean Plaza. Ожоги получили 10 человек, семеро из которых госпитализированы. 14 января прорвало трубы на улице Семьи Идзиковский и на Василия Касияна, 15 января - неподалеку Севастопольской площади.

Ранее два года подряд трубу прорывало на углу улиц Шота Руставели и Саксаганского.

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