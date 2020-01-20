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Пытался устроить стрельбу: в Киеве поймали вооруженного нарушителя ПДД, фото и видео

понедельник, 20 января 2020, 07:01
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В Киеве полиция задержала водителя, который угрожал им оружием.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Правоохранители подали сигнал об остановке автомобиля BMW с номерами RK15542 Pl, когда водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Однако тот не остановился, а увеличил скорость и скрылся с места. Тогда полицейские передали по рации другому посту полиции о нарушителе.

В итоге злоумышленника вскоре остановил экипаж на улице Нижний Вал. Во время проверки документов правоохранители спросили молодого человека, есть ли у него что-то запрещено и мужчина, достав пистолет, направил его на полицейских. Оружие выбили из рук, а после того, как приехала следственно-оперативная группа выяснилось, что в багажном отделении BMW еще и автомат.

Разрешения на оружие у мужчины были, однако у него заметили признаки алкогольного опьянения. Правоохранители будут разбираться в ситуации и выяснят детали происшествия.

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Как сообщал "Апостроф", в Киеве полицейские жестко задержали нарушителя правил дорожного движения (ПДД), который сначала неправильно припарковался, а после наехал "копу" на ногу.

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