В Киеве почтили память погибших героев Небесной Сотни: фото

В Киеве украинцы провели шествие в память о погибших во время событий Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на hromadske.

Несколько десятков человек прошли от Лядских ворот до стадиона "Динамо". Среди них - родственники и знакомые погибших во время Майдана.

Люди несли в руках фотографии убитых протестующих. Они возложили цветы на местах, где произошли трагические события. Также провели панихиду у памятной доски Сергею Нигояну.

Напомним, 22 января 2014 года на Майдане в Киеве произошли первые убийства активистов. Тогда первыми от пуль силовиков погибли Сергей Нигоян и Михаил Жизневський, Роман Сеник получил ранения и скончался в больнице через три дня.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", 16 января в Украине отмечали день памяти защитников Донецкого аэропорта, бои за который были одними из наиболее ожесточенных сражений на Донбассе.