RU  UA  EN

среда, 22 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 января

16:33
Умер известный британский комик Терри Джонс, придумавший "Монти Пайтон"
16:18
В Украине пошутили над желанием принца Гарри отделиться от семьи - говорят, все дело в красотах Житомира
16:11
Главный месседж - о рынке земли: появились первые детали визита Зеленского в Давос и фото
15:54
В США обнародовали скандальную переписку о блокировании военной помощи Украине
15:53
У Зеленского сделали важное заявление о его встрече с Путиным и назвали главную тему
15:48
Известного певца напоили снотворным и обокрали в поезде по дороге в Киев
15:11
Появилась забавная фотожаба на визит Зеленского в Давос
14:59
Зеленский жестко высказался о судьбе Кличко на должности главы КГГА: видео
14:59
В Украину приедет с важным визитом госсекретарь США: названа точная дата
14:47
Ким Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей
14:34
Нардеп Кива устроил драку с ветераном АТО в Киеве: момент попал на видео
14:32
Пугачева и Галкин показали маленькую дочь-артистку - девочка очаровала сеть хитом Джо Дассена
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве почтили память погибших героев Небесной Сотни: фото

среда, 22 января 2020, 15:24
переглянути новину українською

В Киеве украинцы провели шествие в память о погибших во время событий Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на hromadske.

Несколько десятков человек прошли от Лядских ворот до стадиона "Динамо". Среди них - родственники и знакомые погибших во время Майдана.

Люди несли в руках фотографии убитых протестующих. Они возложили цветы на местах, где произошли трагические события. Также провели панихиду у памятной доски Сергею Нигояну.

Напомним, 22 января 2014 года на Майдане в Киеве произошли первые убийства активистов. Тогда первыми от пуль силовиков погибли Сергей Нигоян и Михаил Жизневський, Роман Сеник получил ранения и скончался в больнице через три дня.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", 16 января в Украине отмечали день памяти защитников Донецкого аэропорта, бои за который были одними из наиболее ожесточенных сражений на Донбассе.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: