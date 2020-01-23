Появилось впечатляющее видео огромной пробки из-за гололеда в Киеве

В сети показали видео пробки в районе станции метро Демеевская на улице Саперно-Слободской.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Огромную утреннюю пробку удалось заснять нашему читателю с Саперно-Слободской в районе станции Демеевская. Причиной этой масштабной тянучки стало ДТП с участием 5 автомобилей", - говорится в сообщении.

Там столкнулись "Славута", Opel, Citroen и два Lanos. В результате аварии пострадал мужчина.

По словам водителя "Славуты", перед ним ехал автомобиль, который начало носить по дороге и он врезался в отбойник. Мужчина пытался избежать столкновения и начал тормозить. После заноса девушка-водитель сразу же уехала, а во время торможения в "Славуту" въехал Lanos. Далее на скользкой дороге произошло столкновение еще одного Lanos, Opel и Citroen.

Пассажира одного из Lanos госпитализировали в больницу. Предварительно, у него травма грудной клетки. Все машины разбросало по дороге и для проезда осталась лишь одна полоса. В связи с этим образовалась огромная пробка. Она растянулась аж до станции метро "Осокорки".

На месте работает экипаж патрульной полиции. Ожидается приезд следственно-оперативной группы.

Напомним, что гололед в ночь на 23 января принес немало неприятностей для жителей Киева и области. Здесь произошли десятки аварий.