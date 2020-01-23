RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 января

13:34
Джессика Симпсон выпустила книгу, в которой впервые рассказала о пережитом в детстве насилии
13:07
Бюджеты недополучают колоссальные суммы: депутат Холодов предупредил о последствиях картельного сговора на табачном рынке
12:59
Это не просто слова: Зеленский сделал интересное заявление по итогам переговоров в Давосе
12:41
62-летнего Дольфа Лундгрена заметили с молодой возлюбленной: фото красотки
12:40
Богдан попал на меткую фотожабу из-за форума в Давосе
12:35
Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными с боевиками ЛДНР и Россией
12:24
Букмекеры сделали первые ставки на Евровидение-2020 - что прогнозируют Украине
11:56
Фанаты "Игры престолов" получат новый финал: Джордж Мартин рассказал об окончании фэнтези-саги
11:50
Неожиданная уступка и большие планы: как проходит визит Зеленского в Израиль, онлайн
11:20
Украинская певица похвасталась фигурой в бикини спустя 4 месяца после родов
11:07
Канадцы отказались платить за охрану принца Гарри и Меган: петицию подписали десятки тысяч человек
10:59
Сделать Украину восточноевропейским Сингапуром: Новинский прокомментировал выступление Зеленского в Давосе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилось впечатляющее видео огромной пробки из-за гололеда в Киеве

четверг, 23 января 2020, 13:16
переглянути новину українською

В сети показали видео пробки в районе станции метро Демеевская на улице Саперно-Слободской.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Огромную утреннюю пробку удалось заснять нашему читателю с Саперно-Слободской в районе станции Демеевская. Причиной этой масштабной тянучки стало ДТП с участием 5 автомобилей", - говорится в сообщении.

Там столкнулись "Славута", Opel, Citroen и два Lanos. В результате аварии пострадал мужчина.

По словам водителя "Славуты", перед ним ехал автомобиль, который начало носить по дороге и он врезался в отбойник. Мужчина пытался избежать столкновения и начал тормозить. После заноса девушка-водитель сразу же уехала, а во время торможения в "Славуту" въехал Lanos. Далее на скользкой дороге произошло столкновение еще одного Lanos, Opel и Citroen.

Пассажира одного из Lanos госпитализировали в больницу. Предварительно, у него травма грудной клетки. Все машины разбросало по дороге и для проезда осталась лишь одна полоса. В связи с этим образовалась огромная пробка. Она растянулась аж до станции метро "Осокорки".

На месте работает экипаж патрульной полиции. Ожидается приезд следственно-оперативной группы.

Напомним, что гололед в ночь на 23 января принес немало неприятностей для жителей Киева и области. Здесь произошли десятки аварий.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: