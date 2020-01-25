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Стало известно о важном нововведении в "Борисполе" из-за коронавируса в Китае

суббота, 25 января 2020, 23:33
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26 января в международном аэропорту Борисполь (Киев) введут усиленные меры безопасности из-за эпидемии атипичной пневмонии, которую вызывает смертельный коронавирус.

Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Отныне всем пассажирам, которые прилетают рейсами из Китая, будут измерять температуру тела. Делать это с помощью специальных инфракрасных термометров. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже укомплектованы ими.

В министерстве считают, что в случае короновируса именно скрининг температуры тела помогает вовремя выявить инфицированных людей, изолировать их в медицинские учреждения и начать безотлагательное лечение.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Министерстве здравоохранения Украины оценивают риск завоза коронавируса в страну как средний. Как известно, от вируса уже умерло по меньшей мере 25 человек. Между тем чемпионский бой в полусреднем весе между украинским боксером Виктор Постолом и американцем Хосе Рамиресом был отменен из-за эпидемии атипичной пневмонии в Китае.

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