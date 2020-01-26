Появились новые детали и фото смертельного ЧП с молодым парнем в Киеве, реакция сети

Молодого человека, которого 24 января в 21:00 нашли возле ТРЦ "Гуливер" в Киеве, и который вскоре умер в карете "скорой", оказался курьером службы доставки "Glovo".

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua".

Молодого человека уже опознала техподдержка службы доставки, но журналистам любую информацию о погибшем она передавать не хочет.

Предварительно курьер погиб от переохлаждения. Медики, которых вызвали на место происшествия, пытались реанимировать пострадавшего, но он умер, не приходя в сознание. Рядом с местом происшествия не нашли ни его документов, ни мобильного телефона.

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Между тем в комментариях к фото пользователи пишут о том, что рядом с ТРЦ находится недострой, мимо которого вынуждены ходить прохожие.

На руинах часто собираются асоциальные личности и нетрезвые подростки, которые могут нападать на людей. Киевляне неоднократно жаловались полиции, но патрульные, по словам очевидцев, сами боятся подходить к развалинам.

Пользователи предполагают, что найденный мужчина мог стать случайной жертвой такой нетрезвой компании.

Как писал "Апостроф" ранее, в сети появились подробности ужасной смерти парня, который погиб 20 декабря, в парке "Юность", что по проспекту Леся Курбаса. Тело молодого человека 1997 года рождения с ножевым ранением нашли возле детской площадки.