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В Киеве на мосту через Днепр возникла огромная пробка: видео с места ЧП

понедельник, 27 января 2020, 19:47
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В понедельник, 27 января, в Киеве на мосту Патона возникла масштабная пробка из-за двух ДТП.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Снова один из главных столичных мостов сковала пробка. На этот раз причиной стали две аварии.

"Жители левого берега, берегите нервы, домой так просто не доехать. На мосту Патона сразу две ДТП, одна - серьезная, с пострадавшими", - написали в сети и опубликовали видео.

На кадрах видно, что в одном ДТП сильно повреждены авто. Потому несколько полос не едут. Во втором - столкнулись две машины "паровозиком".

Как сообщал "Апостроф", утром 27 января в поселке Дачное на трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП с участием 11 авто

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