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В Киеве авто с маленьким ребенком в салоне влетело в столб: фото с места ДТП

понедельник, 03 февраля 2020, 17:44
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На Харьковской площади в столице столкнулись два автомобиля, в результате аварии был снесен светофор на перекрестке, пострадал двухлетний ребенок.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

ДТП произошло в понедельник, 3 февраля, около 14.05. Во время проезда Харьковской площади Skoda Octavia столкнулась с Volkswagen Caddy.

От удара Volkswagen развернуло, а Skoda продолжила движение и снесла светофорный столб. В аварии пострадали водитель Volkswagen и двухлетний ребенок, который был пассажиром Skoda, которых госпитализировали в больницу.

На месте аварии образовалась пробка, здесь работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выясняются.

По предварительной информации, Skoda Octavia пыталась проехать на красный сигнал светофора.

Как сообщал "Апостроф", на Белгородском шоссе в городе Харькове в понедельник, 3 февраля, столкнулись сразу 5 легковых автомобилей, которые двигались в попутном направлении.

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