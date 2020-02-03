В Киеве заметили "новый вид" странной парковки: опубликовано фото

В Киеве прохожие увидели припаркованный в подземном переходе автомобиль.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Такое зрелище открылось прохожим около столичной станции метро "Дружбы Народов". Там водитель оставил в неположенном месте своего "железного коня" марки Smart с номерами AA2284OT.

"А чья это такая настолько запуганная бусинка..., что заехала и спряталась в подземном переходе...?", - написали в сети и опубликовали фотографию.

Как сообщал "Апостроф", киевские пешеходы продолжают мстить "героям парковки", которые оставляют свои автомобили в неположенных местах и блокируют проход для людей и других автомобилей. Очередной инцидент произошел на улице Драгоманова, 2Б.

Напомним, в сети опубликовали видео жестокой мести пешехода очередному "герою парковки" в Киеве, который своим автомобилем перегородил проход для людей. На видео видно, как мужчина безжалостно разбивает Toyota, владельцу которой теперь придется заплатить немалые деньги за ремонт.