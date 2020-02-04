RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

00:10
Думает, что бессмертный: ночные "развлечения" пешехода в Киеве попали на видео

3 февраля

23:57
Композиция "радует глаз": в Крыму пожаловались на состояние дорог
23:27
В следствии по делу Шеремета появился важный нюанс
23:05
Архивное видео Киева: как отдыхали жители столицы в 80-х
21:33
В студенческом общежитии Днепра обвалился потолок: шокирующее видео
20:50
Убийство пластического хирурга в Киеве: приметы и фото преступника
20:42
Убийство Окуевой: суд принял важное решение по подозреваемому россиянину
20:08
Обстрел на Донбассе: боевики ранили украинского военного
20:00
Когда стричь волосы в феврале 2020 - смотрим в лунный календарь
19:47
Под Киевом задержали "продавцов" наркотиков в соцсети: опубликовано видео
19:35
В Киеве заметили "новый вид" странной парковки: опубликовано фото
19:23
"Высушенная" планета: ученые показали карту Земли без морей и океанов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Думает, что бессмертный: ночные "развлечения" пешехода в Киеве попали на видео

вторник, 04 февраля 2020, 00:10
переглянути новину українською

В Киеве заметили пешехода, которому, судя по всему, надоело жить. Мужчина спокойно себе переходит через проезжую часть на одном из проспектов города, в то время, как тут на высокой скорости едут автомобили.

Видео с инцидентом опубликовало сообщество "Киев Оперативный" в социальных сетях.

В подписи к ролику уточнили, что инцидент произошел на проспекте Победы. На опубликованных кадрах видно, что мужчина переходит дорогу медленным и уверенным шагом в запрещенном для этого месте. Более того, он даже не удосужился посмотреть по сторонам, чтобы убедиться в том, что рядом нет автомобилей.

В комментариях люди выразили недовольство действиями такого пешехода. Некоторые посчитали, что мужчине просто надоело жить.

Напомним, что в сети опубликовали видео жестокой мести пешехода очередному "герою парковки" в Киеве, который своим автомобилем перегородил проход для людей.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: