Думает, что бессмертный: ночные "развлечения" пешехода в Киеве попали на видео

В Киеве заметили пешехода, которому, судя по всему, надоело жить. Мужчина спокойно себе переходит через проезжую часть на одном из проспектов города, в то время, как тут на высокой скорости едут автомобили.

Видео с инцидентом опубликовало сообщество "Киев Оперативный" в социальных сетях.

В подписи к ролику уточнили, что инцидент произошел на проспекте Победы. На опубликованных кадрах видно, что мужчина переходит дорогу медленным и уверенным шагом в запрещенном для этого месте. Более того, он даже не удосужился посмотреть по сторонам, чтобы убедиться в том, что рядом нет автомобилей.

В комментариях люди выразили недовольство действиями такого пешехода. Некоторые посчитали, что мужчине просто надоело жить.

Напомним, что в сети опубликовали видео жестокой мести пешехода очередному "герою парковки" в Киеве, который своим автомобилем перегородил проход для людей.