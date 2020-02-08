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В центре Киева обнаружили опасную находку: фото

суббота, 08 февраля 2020, 13:28
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В пятницу, 7 февраля, в центре столицы нашли колбы с ртутью.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Находку обнаружил мужчина в одном из складских помещений на улице Лаврской. Он увидел несколько подозрительных коробок, предположив, что в них находятся опасные вещества, вызвал экстренные службы.

Во время разбирательств выяснилось, что мужчина-работник предприятия проводил осмотр склада и наткнулся на коробки. Из-за подозрений, что там находится ртуть, он вызвал экстренные службы.

Все упаковки были старые, но герметично упакованы. На место направили профильные службы, которые забрали и транспортировали опасные вещества. Происхождение ртути предстоит выяснить полицейским.

Как сообщал "Апостроф", ранее из-за опасной находки в центре Киева перекрыли улицу.

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