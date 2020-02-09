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В Киеве пьяный парень на авто начальника устроил гонки с копами: фото "героя"

воскресенье, 09 февраля 2020, 12:26
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В ночь на воскресенье, 9 февраля, в Киеве полицейские заметили автомобиль Subaru, который нарушал правила дорожного движения и игнорировал требования об остановке.

Об этом сообщает kiev.informator.ua.

Авто заметили на проспекте Леся Курбаса. Водитель после требований об остановке попытался скрыться. Во время погони он создал множество аварийных ситуаций, подвергал опасности себя и окружающих. Догнать его удалось только в селе Софиевская Борщаговка на улице Полевой.

После остановки выяснилось, что в машине находилось четыре человека. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения, включая и водителя.

24-летний парень по имени Валентин рассказал, что это не его автомобиль. Машина принадлежит его начальнику. Обычно он использует ее в рабочих целях, однако в этот раз после употребления спиртного, он решил покататься с друзьями и сел за руль. Также он добавил, что его лишили прав еще четыре года назад.

Валентин отказался проходить тест на наличие алкоголя, но не отрицал, что перед поездкой пил пиво. При этом объяснить, из-за чего он пытался скрыться от полиции он не смог. На водителя составили административные материалы по нескольким статьям, включая вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в городе Энергодар Запорожской области пьяный водитель сбил младенца в коляске.

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