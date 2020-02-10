Вот это "праздник": в Киеве поймали мужчину с наркотиками на миллионы, видео

В Киеве у мужчины нашли наркотики на сумму в два миллиона гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в городе Киеве.

Мужчина хранил запрещенные вещества в частном доме. Каннабис упаковал в полиэтиленовую пленку и спрятал в собственном доме. Правоохранители нашли свертки с наркотиками в прихожей, между одеждой подозреваемого в шкафу и в пластиковых контейнерах, которые мужчина сложил в большую клетчатую сумку.

На камеру подозреваемый сказал, что не имеет представления о том, сколько наркотиков хранил у себя дома. Правоохранители посчитали, что всего изъяли у киевлянина 12 килограммов наркотического вещества. Их стоимость на "черном рынке" - 2 миллиона гривен. 42-летнему мужчине уже сообщили о подозрении в сбыте и хранении наркотиков. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Новость вызвала неоднозначную реакцию украинцев. Большинство отнеслась к ней недоверчиво и с юмором. Пользователи в Facebook считают, что полицейские, вместо того, чтобы уничтожить каннабис, будут употреблятьего сами или продавать в ночные клубы.





Порадовала украинцев также и новость о стоимости наркотиков. В комментариях сразу начали считать, сколько стоит килограмм и грамм запрещенного вещества.

Как информировал "Апостроф" ранее, в начале февраля в киевской полиции заявили о задержании четырех распространителей наркотиков путем так называемых "закладок" в Киево-Святошинском районе.