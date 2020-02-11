Под Киевом машину разорвало на куски: фото и видео смертельного ДТП

Во вторник, 11 февраля под Киевом произошло жуткое ДТП с участием двух автомобилей, в результате аварии погиб мужчина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Пролески, на улице Броварской, возле Фоззи. Там столкнулись "ВАЗ-21099" и фура Volvo.

По словам водителя грузовика, он выехал на Бориспольскую окружную и ехал в сторону Броваров. В этот момент ему лоб в лоб вылетел ВАЗ. К сожалению, избежать столкновения не удалось.

От удара легковушку разорвало на две части. В ней находился только водитель. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Предварительно полицейские выяснили, что перед ДТП ВАЗ совершал обгон. Водителя вынесло на полосу встречного движения, где в него врезалась фура. Сейчас на месте работают экипажи полиции и следственно-оперативная группа. На участке, где произошла авария, затруднено движение. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Киевщине, вблизи города Тараща произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы.