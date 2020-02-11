В Киеве авто на скорости влетело в столб и превратилось в груду металлолома, фото

Во вторник, 11 февраля, в Киеве на проспекте Победы произошло серьезное ДТП: автомобиль на большой скорости вылетел с проезжей части и врезался в столб.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер Влад Антонов.

Дорожная авария произошла на въезде в Киев, пострадал автомобиль Opel Insignia. В салоне находился водитель, который, по словам блогера, был не пристегнут ремнем безопасности. Он получил тяжелые травмы, в критическом состоянии был госпитализирован.

Как отмечает Антонов, это было уже третье тяжелое дорожное происшествие в столице за день.

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Как ранее сообщал "Апостроф", также 11 февраля в Киевской области вблизи города Тараща произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы.