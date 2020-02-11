В Киеве толпой жестоко избили ветерана АТО: фото и видео

В Киеве толпа напала на ветерана войны на Донбассе, о чем в социальной сети сообщил сам пострадавший Николай Ворошнов.

По словам ветерана АТО, инцидент произошел на Березняках перед выездом на Дарницкий мост около 11 часов дня.

"Я ехал по главной, а оно выскакивало по праву из-под знака. Начал ему сигналить, указывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезав меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель: представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места - охранник в плаще с "ухом", которое сразу "обозначило" наличие огнестрельного оружия", - рассказывает пострадавший.

По его словам, на место приехали еще два человека, которые начали его избивать. Во время инцидента ветеран получил рассечение губы, а также нападавшие сломали ему зуб.

Напомним, что в аэропорту Львова на борту самолета пьяный мужчина устроил дебош, а другие пассажиры пытались угомонить его.