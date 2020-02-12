В метро Киева остановились поезда: что произошло

В среду, 12 февраля, движение поездов в киевском метрополитене на одной из веток было приостановлено.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Поезда прекратили движение на "красной" Святошинско-Броварской ветке.

Как сообщили сотрудники метрополитена, причина остановки поездов – падение пассажира на рельсы.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве станцию метро "Дорогожичи", расположенную на Сырецко-Печерской линии, могут переименовать в "Бабий Яр".

Кроме того, ранее Киевская городская государственная администрация представила проект распоряжения относительно внедрения е-билета для проезда в метро Киева.