В метро Киева остановились поезда: что произошло

В среду, 12 февраля, движение поездов в киевском метрополитене на одной из веток было приостановлено.
Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".
Поезда прекратили движение на "красной" Святошинско-Броварской ветке.
Как сообщили сотрудники метрополитена, причина остановки поездов – падение пассажира на рельсы.
Другие подробности происшествия пока не сообщаются.
Как сообщал "Апостроф", в Киеве станцию метро "Дорогожичи", расположенную на Сырецко-Печерской линии, могут переименовать в "Бабий Яр".
Кроме того, ранее Киевская городская государственная администрация представила проект распоряжения относительно внедрения е-билета для проезда в метро Киева.