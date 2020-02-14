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До озера оставалось пару метров: в Киеве авто на скорости слетело с дороги, видео

пятница, 14 февраля 2020, 14:38
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В пятницу, 14 февраля, в Днепровском районе Киева автомобиль на бешеной скорости слетел с дороги и едва не упал в озеро.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Березняковская в столичном районе Березняки. Там авто слетело с дороги, оно остановилось около водоема.

На место прибыли правоохранители, спасатели и медики. Отмечают, что есть травмированные. О пострадавших и их количестве пока информации нет.

Полиция устанавливает детали и причины аварии. А в сети опубликовали видео с места ДТП. На кадрах видно, что машина лежит на боку на склоне. Ее от падения в озеро защитили деревья.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве правоохранители нашли труп полуголой девушки в авто, которое едва не съехало в озеро.

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