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Авто вдавило в отбойник: под Киевом произошло серьезное ДТП, фото и видео

суббота, 15 февраля 2020, 16:28
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Фото: Информатор

В субботу, 15 февраля, на въезде в Киев, на Одесской трассе, столкнулись две машины - Toyota Sequoya и Mitsubishi Carisma, которая пыталась выехать от обочины, в результате чего травмы получили два человека.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Авария произошла около 07:30. Предварительно известно, что водитель Mitsubishi Carisma высаживал пассажира, когда в авто влетела Toyota Sequoya.

ДТП с пострадавшими на въезде в Киев
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ДТП с пострадавшими на въезде в Киев
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ДТП с пострадавшими на въезде в Киев
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ДТП с пострадавшими на въезде в Киев
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В результате столкновения пострадали водитель и пассажир седана. В свою очередь, водитель внедорожника не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом, на Одесской трассе, неподалеку от въезда в Белую Церковь, произошло смертельное ДТП, в котором погиб человек.

Также в Киевской области утром 12 февраля произошло смертельное лобовое ДТП, в результате которого погиб один человек.

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