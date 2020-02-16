В Киеве поймали криминального авторитета с кличкой "Клоун", связанного с Януковичем: видео

В Киеве задержали криминального авторитета Евгения Анисимов, который был "смотрящим" времен президентства беглого Виктора Януковича.

Об этом написал украинский бизнесмен и владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк на своей странице в Facebook.

"20 минут назад Анисима-Клоуна задержали в Киеве. Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Заявил мне лично, что уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги", - написал Черняк в Facebook.

Черняк также опубликовал видео задержания "Анисима".

Евгений Анисимов находится в розыске с 2014 года. Его обвиняют в создании преступной группировки, хищении бюджетных денег, незаконном обращении с оружием и вымогательстве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве правоохранители задержали 57-летнего "вора в законе".