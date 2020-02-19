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Машина лихача легла на крышу: появились фото и новое видео серьезного ДТП в Киеве

среда, 19 февраля 2020, 17:55
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Появились новые подробности жесткой аварии на улице Шухевича в Киеве, которая произошла днем 19 февраля. Здесь в результате столкновения перевернулся один из автомобилей.

Как сообщает сообщество "Киев оперативный" в социальной сети Facebook, в аварии столкнулись Citroen (BT1463BX) и Volkswagen (RLA00929 Pl).

Как рассказали очевидцы ужасной трагедии, один из водителей хотел проскочить со второго ряда на разворот, однако не рассчитал опасность столкновения.

В результате инцидента пострадали три человека, все они уже находятся в больнице. Пока информации об их состоянии нет.

Напомним, что в сети показали видео начала погони за автомобилем Subaru в Харькове в четверг, 13 февраля, в результате чего полицейский ранил из пистолета нарушителя-беглеца.

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