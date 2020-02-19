В центре Киева сняли на видео банду молодых уличных воровок

В сети опубликовали видео с группой молодых девушек ромской национальности, которых прохожая обвиняет в воровстве личных вещей, преимущественно из дамских сумочек.

Видео было опубликовано на Facebook-странице сообщества "Киев оперативный".

Авторка видео предупредила молодых девушек о том, что ведет съемку, и обвинила их в том, что они лазят по чужим сумочкам и вытягивают кошельки. На обвинения уличные воровки не реагировали, развернулись посреди улицы и, прикрывая лица, поспешно удалились.





"Имейте в виду! Эти барышни ходят на Олимпийский и воруют преимущественно у женщин личные вещи и мобильные телефоны", - сказано в подписи к видео.

В комментариях один из пользователей сети заметил, что накануне эти же девушки были в подземном переходе на Крещатике (между Nike и McDonald's).

Как сообщал "Апостроф", ранее нетрезвый мужчина в Киеве забрался посреди ночи в кондитерский магазин, чтобы поесть сладкого, где был задержан полицией.