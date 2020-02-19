RU  UA  EN

среда, 19 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 февраля

17:11
Развод - главное сожаление: Бен Аффлек рассказал об алкоголизме и разрушенном браке Lime
17:10
Получили достойный отпор: появились кадры последствий атаки боевиков на ВСУ
17:07
В центре Киева сняли на видео банду молодых уличных воровок
16:58
В Одессе устроили яркий флешмоб в День герба Украины: опубликовано видео
16:56
Ожидания vs реальность: alyona alyona показала забавные фото с отдыха на Бали Lime
16:55
В Киеве водитель нагло нарушил ПДД и попал в жуткую аварию с переворотом: видео
16:25
В одесском порту произошла трагедия: фото и данные о погибших
16:17
Из-под снега виднеются только крыши: появилось впечатляющее видео последствий метели в России
16:14
Нужно ли украинцам платить налог на банковские карточки: появилось детальное разъяснение
15:52
Успели выкопать могилу: под Винницей пенсионерка "воскресла" и повергла в шок медиков, фото и видео
15:51
"Слуга народа" отметился циничной выходкой во время почтения Небесной сотни: сеть взорвалась, видео
15:08
Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать титул - а ведь у пары были большие планы Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Киева сняли на видео банду молодых уличных воровок

среда, 19 февраля 2020, 17:07
переглянути новину українською

В сети опубликовали видео с группой молодых девушек ромской национальности, которых прохожая обвиняет в воровстве личных вещей, преимущественно из дамских сумочек.

Видео было опубликовано на Facebook-странице сообщества "Киев оперативный".

Авторка видео предупредила молодых девушек о том, что ведет съемку, и обвинила их в том, что они лазят по чужим сумочкам и вытягивают кошельки. На обвинения уличные воровки не реагировали, развернулись посреди улицы и, прикрывая лица, поспешно удалились.


"Имейте в виду! Эти барышни ходят на Олимпийский и воруют преимущественно у женщин личные вещи и мобильные телефоны", - сказано в подписи к видео.

В комментариях один из пользователей сети заметил, что накануне эти же девушки были в подземном переходе на Крещатике (между Nike и McDonald's).

Как сообщал "Апостроф", ранее нетрезвый мужчина в Киеве забрался посреди ночи в кондитерский магазин, чтобы поесть сладкого, где был задержан полицией.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: