Станция метро в центре Киева внезапно прекратила работу: первые подробности

В среду, 4 марта, в Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Дворец спорта".

Об этом стало известно "Апострофу".

На данный момент известно, что станцию метро закрыли по техническим причинам.

Как передает "Киев оперативный", причиной инцидента стал звонок о заминировании станции. Дополнительных подробностей ЧП пока нет.

Как сообщал "Апостроф", вечером, 24 января, в Киеве были закрыты центральные станции метрополитена, в том числе пересадочные "Крещатик", "Площадь Льва Толстого" и другие.

Также 20 января в Киеве также внезапно прекратили работу несколько станций метро, причиной назвали техническую неисправность.

Помимо этого, 3 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка) ограничили вход пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".